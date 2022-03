Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt/Bargen: Brand zweier Holzanbauten; Doppelhaushälfte und Carport betroffen; Ursachenermittlungen; erneuter Feuerwehreinsatz am Freitagvormittag; Pressemitteilung Nr. 3

Helmstadt/Bargen: (ots)

Bei dem Brand, der am Donnerstagmorgen in der Bankstraße zwei Holzanbauten, ein Wohnhaus und zwei Fahrzeuge zum Teil vollständig zerstörte, entstand nach momentaner Einschätzung ein Sachschaden von rund 200.000.- Euro.

Ersten Ermittlungen brach das Feuer in einem der Anbauten aus. Dafür dürfte ein technischer Defekt an einer Elektroinstallation in einem Werkraum innerhalb des Anbaus verantwortlich gewesen sein.

Ungeachtet dessen kam es im Laufe des Freitagvormittages zu einem erneuten Feuerwehreinsatz an der in Mitleidenschaft gezogenen Doppelhaushälfte.

Nach ersten Erkenntnissen der Wehren aus Helmstadt und Waibstadt, die mit 30 Einsatzkräften vor Ort waren, entstand durch Glutnester in der Fassadendämmung ein Schwelbrand, der deren Eingreifen notwendig machte. Ein neuerlicher Schaden ist dabei nicht entstanden.

