Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Garagen

Geilenkirchen (ots)

In der Nacht zum 31. Juli (Sonntag) stahlen bislang unbekannte Täter aus einer Garage an der Händelstraße ein Smartphone, Ausweispapiere, eine Schachtel Zigaretten sowie zwei Flaschen Bier. In der darauffolgenden Nacht drangen Personen in eine Garage an der Herzog-Wilhelm-Straße ein und stellten einen Werkzeugkoffer für den Abtransport bereit. Anschließend flüchteten die Täter aus unbekannten Gründen und ließen ihre Beute zurück.

