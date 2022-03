Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vermutlich mit hohem Sachschaden vom Unfallort geflüchtet

Göcklingen (ots)

Erheblichen Sachschaden dürfte der Unfallverursacher erlitten haben, als er am 05.03.2022 zwischen 0:00 Uhr und 7:15 Uhr auf der B 48, von Eschbach kommend in Richtung Klingenmünster fuhr und vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit dem Fahrbahtrennerschild kollidierte. Dieses wurde durch den Aufprall aus der einbetonierten Verankerung gerissen. Am PKW des Unfallverursachers dürfte erheblicher Sachschaden an der Fahrzeugfront entstanden sein. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter 06343-9334-0 oder pibadberzabern@polizei.rlp.de entgegen

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell