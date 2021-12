Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zwei Katalysatoren gestohlen - Pendler/innenparkplatz Ruhrorter Straße

Oberhausen (ots)

Am 13.12.2021 gegen 16:00 Uhr haben zwei Autobesitzer/innen auf dem Pendlerparkplatz Oberhausen Lirich an der Ruhrorter Straße einen Diebstahl an ihrem Fahrzeug festgestellt.

Beide Fahrzeuge wurden nach 06:00 Uhr abgestellt; gegen 16:00 Uhr bemerkten die Besitzer/innen beim Starten des Motors das Fehlen des Katalysators. Die Kat`s wurden offensichtlich mit einem Winkelschleifer abgeschnitten. Die betroffenen Fahrzeuge, ein Opel Corsa und ein VW Golf waren nur ein paar Meter voneinander entfernt geparkt. Zeugen/Zeuginnen melden sich bitte beim KK 22 der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

