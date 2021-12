Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Unfall auf der Forststraße in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Am 13.12.2021, gegen 06:30 Uhr, ist eine Frau (37) auf der Forststraße, kurz vor der Straße Grenzwehr aus ungeklärten Gründen in den rechten Straßengraben gefahren. Dabei hat sie sich verletzt.

Eine Zeugin hatte das Fahrzeug im Graben entdeckt und die Polizei verständigt. Die Fahrerin hatte anscheinend die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und fuhr in den Graben. Die Fahrertür war durch die Böschung blockiert und ließ sich zunächst nicht öffnen. Die Fahrerin stand augenscheinlich unter Schock. Sie gab an, sie hätte sich nicht gut gefühlt, an den Unfall könne sie sich nicht erinnern. Die Feuerwehr befreite die Frau aus dem Fahrzeug. Mit einem Rettungswagen wurde sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und verblieb dort zunächst. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Forststraße gesperrt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt, es entstand ein Sachschaden von über 3.000 Euro.

