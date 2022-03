Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Schlägerei zwischen drei jungen Männern

Lingenfeld (ots)

Gestern Abend wurde ein 18-jähriger Mann durch zwei junge Männer bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Robertsauer Straße in Lingenfeld leicht verletzt. Gegen 21:30 Uhr kam es zwischen den drei jungen Männern zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die dahin gehend ausartete, dass ein 17-jähriger Jugendlicher dem 18-jährigen Geschädigten eine Glasflasche gegen den Kopf schlagen wollte. Da der 18-Jährige diesem Schlag ausweichen konnte, streifte die Glasflasche sein Gesicht nur leicht. Bei dem Ausweichmanöver fiel der 18-jährige Geschädigte auf den Boden, wo er durch den anderen Täter gegen den Kopf getreten wurde. Im Anschluss flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung und konnten nicht mehr angetroffen werden. Der 18-Jährige erlitt durch die Auseinandersetzung leichte Verletzungen im Gesicht und konnte nach einer ersten medizinischen Untersuchung wieder nach Hause. Von den beiden Tätern ist lediglich ein Täter namentlich bekannt. Der zweite ist bisher noch unbekannt. Die Polizei Germersheim bittet alle Zeugen, die Hinweise zu der Tat bzw. zu dem unbekannten Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell