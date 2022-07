Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: 15-Jährige sexuell belästigt worden

Weil der Stadt (ots)

Eine 15-Jährige fuhr am gestrigen Abend (12.07.2022) mit der S6 nach Weil der Stadt, als sie von einem bislang unbekannten Täter sexuell belästigt und angefasst wurde. Die 15-Jährige stieg am gestrigen Abend um 18:43 Uhr in Leonberg in die S-Bahn der Linie S6 in Richtung Weil der Stadt als sich ein unbekannter, älterer Mann zu ihr setzte und offenbar anfing, sie zu streicheln und einen Kuss verlangte. Als das Mädchen aufstand und versuchte, sich der Situation zu entziehen, nahm der Mann wohl die Füße nach oben um ihr den Weg zu versperren. Kurz vor Halt der Bahn in Weil der Stadt gelang es dem Mädchen, sich zu befreien und die S-Bahn zu verlassen. Der unbekannte Täter soll zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen sein, er habe ein blaues Shirt und eine blaue Jeans getragen, er habe braune Haare und Augen und sprach akzentfrei Deutsch. Die Haare hatte er zu einem Pferdeschwanz gebunden. Er soll ein ungepflegtes äußeres Erscheinungsbild gehabt haben und möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und Nötigung ermittelnden Bundespolizei Stuttgart unter der Rufnummer +49 711 870 35 0 zu melden.

