Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Rangelei von Zug erfasst

Reutlingen (ots)

Ein 25-Jähriger stürzte nach vorausgegangener Rangelei mit zwei weiteren Personen am gestrigen Abend (11.07.2022) ins Gleis und wurde von einem einfahrenden Regionalexpress erfasst und mitgeschleift. Gegen 18:20 Uhr des gestrigen Abends (11.07.2022) kam es zwischen drei jungen Männern im Alter von 25, 15 und 16 Jahren offenbar zu einer handfesten Auseinandersetzung am Bahnsteig 2/3 des Reutlinger Bahnhofs. Der 25-jährige deutsche Staatsangehörige sei in Folge eines Schlages ins Gleis gestürzt und von einem einfahrenden Regionalexpress erfasst worden. Der Triebfahrzeugführer sah den jungen Mann offenbar im Gleis und leitete sofort eine Schnellbremsung ein, jedoch wurde der 25-Jährige von dem Zug mit ca. 30km/h erfasst und 30-40 Meter mitgeschleift. Er erlitt dadurch schwere Verletzungen im Rücken- und Halsbereich und wurde durch einen alarmierten Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Ebenso erlitt der 16-Jährige einen Schock und musste ebenfalls in eine Klinik eingeliefert werden. Die Bundespolizei Stuttgart ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

