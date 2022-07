Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Frau im Zug angegangen

Böblingen (ots)

Am Mittwochmittag (06.07.2022) wurde einer 44-Jährigen im Regionalexpress aus Freudenstadt kommend, das Handy entrissen, als sie die Polizei rufen wollte. Kurz vor Halt des Regionalexpress 14 B am Böblinger Hauptbahnhof am Mittwoch (06.07.2022) gegen 13:20 Uhr wurde einer 44-Jährige von einem bislang unbekannten Täter auf dem Weg zur Zugtoilette offenbar ein Bein gestellt, weshalb sie stolperte. Im Anschluss soll der Mann sie geschubst haben. Als sie den Täter ansprach und angab, die Polizei rufen zu wollen, soll er ihr das Handy entrissen haben. Ein hinzugestiegener Reisender am Bahnhof Böblingen half der Geschädigten wohl anschließend ihr Handy wiederzuerlangen. Der Unbekannte soll am Böblinger Bahnhof in unbekannte Richtung geflohen sein. Er wird beschrieben als ca. 16 Jahre alt, bekleidet mit einem braunen Shirt, hatte dunkle, lockige Haare. Er war mit einer Gruppe von gleichaltrigen Männern im Zug unterwegs. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sowie der Mann der der Frau half ihr Handy wieder zu erlangen werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870 35 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell