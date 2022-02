Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim: Geparkten Audi angefahren

Ludwigsburg (ots)

Auf etwa 4.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den der unbekannte Fahrer eines weißen Sprinters mit Künzelsauer Kennzeichen (KÜN-) am Montag gegen 17:10 Uhr in Großingersheim angerichtet hat. Beim Vorbeifahren streifte er in der Straße "Pflaster" einen geparkten Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, zu melden.

