Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Mehrere Personen schlagen 21-Jährigen

Stuttgart (ots)

Am gestrigen Abend (06.07.2022) wurde ein 21-Jähriger von einer Gruppe aus 10 Personen bestehend am Stuttgarter Hauptbahnhof geschlagen und am Hinterkopf verletzt. Gegen 21:15 Uhr am gestrigen Abend soll sich der 21-Jährige am Bahnsteig 3 befunden haben als eine 10-köpfige Gruppe offenbar auf ihn losgeht und ihn schlägt. Zwei Männer der Gruppe sollen versucht haben, mit Messern auf ihn einzustechen, doch der junge Mann konnte rechtzeitig in Richtung der Gleise 15 und 16 fliehen. Einem der Täter gelang es wohl, mit einem Schraubenschlüssel dem 21-Jährigen eine Verletzung am Hinterkopf zuzuführen. Nach der Attacke entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Ein hinzugerufener Rettungswagen versorgte den Geschädigten, der zusätzlich noch Verletzungen an der Lippe davon trug. Die Gruppe soll aus acht Männern und zwei Frauen bestanden haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tätergruppe oder der Tat an sich geben können werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870 35 0 zu melden.

