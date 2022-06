Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 07.06.2022 - Gasaustritt im Dortmunder Süden

Dortmund (ots)

Explosionsgefahr durch defekte Gasleitung

Am heutigen Mittag, gegen 11:54 Uhr , erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Dortmund die Nachricht über einen Gasaustritt im Bereich der Straße - Am Oelpfad. Umgehend wurde ein Großaufgebot der Feuerwehr zum Einsatzort entsandt. Durch die ersteintreffenden Einsatzkräfte bestätigte sich eine größere Beschädigung an einer Hauptversorgungsleitung der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung (DEW21).

Als Erstmaßnahme wurden umfangreiche Absperr- und Räumungsmaßnahmen eingeleitet, da eine Explosionsgefahr bestand. Das weitere Umfeld wurde durch ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften kontrolliert und ebenfalls geräumt. Die Gasleitung, die durch Bauarbeiten beschädigt wurde, konnte durch Mitarbeiter der DEW notdürftig abgedichtet werden. Dies war notwendig, um umfangreichere Reparaturmaßnahmen in der Folge durchzuführen. Die Absperrung des Gefahrenbereichs musste für die Dauer der Maßnahmen aufrechterhalten bleiben und hatte um 20:00 Uhr noch immer Bestand.

An dem Einsatz waren ca. 51 Kräfte verschiedener Feuer-und Rettungswachen beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell