Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Verletzte Person wird mit der Drehleiter aus dem Haus transportiert

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Kirchhörde: Um 20:41 Uhr ging bei der Einsatzleitstelle der Feuerwehr ein Notruf ein, hier wurde an der Hagener Straße in Kirchhörde eine verletzte Person nach Sturz gemeldet.

Aufgrund der Meldung wurde der zuständige Rettungswagen (RTW) alarmiert. Nach der Erstversorgung der Patientin forderte der Rettungswagen ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwehr zur Unterstützung beim Transport zum Rettungswagen an. Da bei den vorliegenden Verletzungen ein möglichst schonender Transport zum RTW angezeigt und die Situation im Treppenraum sehr eng war, wurde zusätzlich eine Drehleiter nachgefordert. Mit Hilfe einer Vakuummatratze wurde die verletzte Person stabilisiert und konnte so dann in einem Schleifkorb auf dem Rettungskorb der Drehleiter aus dem Haus auf die Straße gerettet werden. Durch diese Verfahrensweise konnte die Person sehr schonend an den RTW übergeben werden und schließlich in ein Krankenhaus transportiert werden.

Insgesamt befanden sich 12 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr (Löschzug 4 Hörde) und des Rettungsdienstes (ASB) vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell