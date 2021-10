Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Jugendlicher entblößt sich vor Frau und nimmt exhibitionistische Handlungen an sich vor - Polizei sucht Zeugen

Unna (ots)

Ein bislang unbekannter Jugendlicher hat sich am Donnerstagvormittag (28.10.2021) gegen 11.15 Uhr in einem kleinen Waldstück in der Nähe der Eventlocation VillaBeo zwischen Bornekampstraße und Wellingloh in Unna vor einer Frau entblößt und exhibitionistische Handlungen an sich vorgenommen. Als die Geschädigte drohte, die Polizei zu rufen, flüchtete der Täter in Richtung Bornekamp.

Die Frau beschrieb die männliche Person wie folgt:

- 15-17 Jahre alt - 170 cm groß - kurze blonde Haare - normale Statur - weiße Nike-Schuhe mit schwarzen und weißen Schnürsenkeln - schwarze Cargohose - dunkle Jacke - schwarzer Rucksack - machte den Eindruck eines Schülers

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 entgegen.

