Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen beobachten Mann beim Trinken und anschließendem Autofahren

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstag, 05.07.2022, beobachteten Zeugen, wie ein 69-Jähriger auf einem Garagenhof über einen längeren Zeitraum Alkohol konsumierte. Gegen 19:20 Uhr stieg er in einen Mazda und fuhr davon. Die Beamten trafen den Mann in seinem Auto in der Dammstraße stehend an. Der Motor was ausgeschaltet, das Fahrzeug jedoch noch warm. Der 69-Jährige hatte Gleichgewichtsprobleme und schwankte. Einen Alkoholtest lehnte er ab. Die Beamten ließen dem Hagener zwei Blutproben entnehmen und legten eine Anzeige vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell