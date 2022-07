Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter verletzt 38-Jährigen im Lennepark mit Messer - Zeugen gesucht

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 38-jähriger Mann wurde am Dienstagmorgen (05.07.2022) in Hohenlimburg von einem bislang unbekannten Täter angegriffen und am Rücken mit einem Messer verletzt. Gegen 06.45 Uhr betrat der 38-Jährige die Räumlichkeiten eines Taxiunternehmens in der Bahnstraße und bat einen Mitarbeiter darum, den Rettungsdienst zu rufen. Er sagte außerdem, dass ihn jemand mit einem Messer am Rücken verletzt hat. Den Polizeibeamten gegenüber gab der alkoholisierte Mann an, dass er sich, gegen 05.30 Uhr, am Spielplatz neben dem Richard-Römer-Lennebad aufgehalten hat. Dort kam der unbekannte Angreifer von hinten zu ihm und stach einmal mit einem Messer zu. Danach flüchtete der Täter. Der 38-Jährige wurde bei dem Angriff nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Hagener Krankenhaus. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt nun wegen der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell