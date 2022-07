POL-HA: Beamte von Passant in Absperrung beleidigt

Hagen-Eckesey (ots) - Am Montag, 04.07.2022, fuhr eine 29-Jährige in ihrem Jeep gegen 17 Uhr die Eckeseyer Straße in Richtung Innenstadt entlang. Vor ihr befand sich ein 33-jähriger VW-Fahrer, der an einer roten Ampel anhielt. Dies übersah die 29-Jährige und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf die Kreuzung geschoben. Der 33-Jährige verletzte sich dabei leicht. Sein Auto musste abgeschleppt ...

