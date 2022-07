Polizei Hagen

POL-HA: Drei 16-Jährige stehlen PKW einer 22-jährigen Hagenerin - Polizeibeamte stellen die Jugendlichen

Hagen-Haspe (ots)

Polizeibeamte stellten am Montagabend (04.07.2022) drei Jugendliche, die zuvor in Haspe das Auto einer 22-jähirgen Hagenerin gestohlen hatten. Die Frau rief die Beamten, gegen 22.40 Uhr, zur Straße In der Hülsche und sagte ihnen, dass ihr blauer VW Golf gestohlen wurde. Diesen hatte sie gegen 20.10 Uhr am Straßenrand geparkt und dann Einkäufe in das Haus gebracht. Etwa zwei Stunden später fiel ihr auf, dass sie den Haustürschlüssel, an dem sich auch der Autoschlüssel befand, von außen in der Haustür stecken gelassen hatte. Als sie ihn holen wollte, stellte sie fest, dass er gestohlen wurde. Bei einem Blick auf die Straße bemerkte sie dann, dass auch ihr PKW nicht mehr dort geparkt war. Aufgrund einer unmittelbar eingeleiteten Funkfahndung wurden weitere Polizisten in der Herdecker Straße auf den Golf aufmerksam. Sie hielten das Fahrzeug, in dem sich die drei 16-jähirgen Tatverdächtigen befanden, unmittelbar an. Die Jugendlichen ergriffen daraufhin zu Fuß die Flucht, konnten aber kurz darauf gestellt werden. Im Anschluss an die Sachverhaltsaufnahme übergaben die Beamten die 16-Jähirgen an ihre Erziehungsberechtigten. Gegen die Jugendlichen wird nun wegen des Bandendiebstahls von Kraftwagen und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (sen)

