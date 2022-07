Polizei Hagen

POL-HA: 36-jähriger Mann nach Häuslicher Gewalt in Gewahrsam genommen

Hagen-Haspe (ots)

Polizeibeamte nahmen am Montagabend (04.07.2022) in Haspe einen 36-jährigen Mann in Gewahrsam, nachdem dieser seine 52-jährige Ehefrau schubste und bedrohte. Die Hagenerin rief die Polizei, gegen 22.50 Uhr, zu ihrer Wohnung. Dort berichtete sie den Beamten von einer zunächst verbalen Auseinandersetzung mit ihrem Ehemann. In dessen Verlauf wollte der 36-Jährige den E-Scooter der Hagenerin nehmen und damit weg fahren. Das versuchte die 52-Jährige durch Festhalten des Rollers zu verhindern. Deshalb wurde der Mann aggressiv und schubste seine Frau gegen einen Schrank. Dabei verletzte sie sich leicht. Als er anschließend die Wohnung verließ, beleidigte der Mann die Hagenerin und drohte damit, das Haus in Brand zu setzten und sie sowie ihre Hunde umzubringen. Bei einer eingeleiteten Fahndung trafen die Polizisten den alkoholisierten 36-Jährigen an und nahmen ihn zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer möglicher Straftaten in Gewahrsam. Außerdem leiteten sie ein Strafverfahren wegen der Körperverletzung und der Bedrohung im Rahmen einer Häuslichen Gewalt ein. Sie sprachen dem Angreifer ein 10-Tägiges Rückkehrverbot für die Wohnung aus. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

