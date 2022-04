POL-RE: Marl: Zeugen nach Tötungsdelikt gesucht - Belohnung ausgelobt

Recklinghausen (ots) - Bottrop In der Nacht zu Mittwoch schlugen Unbekannte die Scheibe zu einem Ladenlokal an der Poststraße ein. Aus der Auslage entwendeten sie mehrere Brillen. Die Täter gelangten allerdings nicht in das Gebäude. Dorsten Zwischen Samstagnachmittag und Dienstagvormittag brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle auf einem Firmengelände an der Gahlener Straße ein. Um in das Gebäude zu gelangen ...

mehr