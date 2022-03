Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Drei Einbrüche, einer vollendet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Über das vergangene Wochenende kam es in Lauchringen zu drei Einbrüchen. Am Sonntag, 13.03.2022, wurden der Polizei zwei nicht vollendete Einbrüche aus Oberlauchringen gemeldet. An einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus in der Lauchringer Straße war ein Fenster aufgehebelt worden. Da es noch leer stand, war auch nichts zu holen. Die Tatzeit lag in diesem Fall zwischen Donnerstag und Sonntag, 10.-13.03.2022. Ebenfalls am Sonntag wurde ein aufgebrochenes Garagenfenster an einem Wohnhaus im Mühleweg entdeckt. Der oder die Tatverdächtigen dürften gar nicht weiter in die Garage eingedrungen sein. Wahrscheinlich lag die Tatzeit in der Nacht auf Sonntag. Ein am Ortsrand von Unterlauchringen liegendes Anwesen an der Kadelburger Straße war in der Nacht zum Samstag, 12.03.2022, von Einbrechern heimgesucht worden. Hier wurde mit einem Stein ein Fenster eingeschlagen. Eine Wohnung im Anwesen wurde durchwühlt. Aus dem Büro wurde Bargeld gestohlen. Um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen bittet das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen, Tel. 07741 8316-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell