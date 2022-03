Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Unbekannte verunglücken in nicht zugelassenem VW Golf

Freiburg (ots)

Unbekannte sind mit einem nicht zugelassenen VW Golf in der Nacht zum Sonntag, 13.03.2022, in Todtmoos verunglückt. Gegen 03:25 Uhr war der Golf in der Wehrer Landstraße von der Fahrbahn geschleudert und mit einer Leitplanke kollidiert. Mindestens vier Personen entfernten daraufhin die angebrachten Kennzeichen und flüchteten in einem weißen Kleinwagen, möglicherweise einem Nissan Micra, mit Lörracher Kennzeichen von der Unfallstelle. Wie sich herausstellte, war der blaue VW Golf weder zugelassen noch versichert. Der Pkw wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

