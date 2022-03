Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mutmaßlicher Ladendieb beleidigt Polizeistreife

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 12.03.2022, hat in Bad Säckingen ein mutmaßlicher Ladendieb eine Polizeistreife lautstark beleidigt. Gegen 16:00 Uhr war der alkoholisierte 24-jährige in der Habsburger Straße einer Kontrolle unterzogen worden. Auf ihn passte die Personenbeschreibung eines Tatverdächtigen, der zuvor in einem Einkaufsmarkt Waren entwendet hatte und geflüchtet war. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell