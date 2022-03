Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Brühl: Pedelec-Fahrer nach Kollision mit Autofahrer schwer verletzt - Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 03.03.2022 befuhr gegen 17:30 Uhr ein Pedelec-Fahrer den Fuß-und Radweg der Lembergstraße in Richtung Hermann-Mitsch-Straße. An der dortigen Kreuzung überquerte der 64-Jährige nach bisherigem Kenntnisstand vermutlich die rote Ampel und kollidierte hier mit einem gerade anfahrenden 48-jährigen Autofahrer, welcher sich auf der rechten Linksabbiegerspur befand.

Durch die Kollision wurde der 64-Jährige schwer am Kopf verletzt und musste in ein Freiburger Krankenhaus gebracht werden. Einen Helm trug er nicht.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0761 882-3100 zu melden.

