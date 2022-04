Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Tötungsdelikt in Dortmund-Oestrich: Staatsanwaltschaft lobt Belohnung für Zeugenhinweise aus - in Dortmund und Marl

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Wie mit den Pressemitteilungen Nr. 0415 und 0419 berichtet, ist ein 27-jähriger Mann am 9. April in Dortmund-Oestrich durch zahlreiche Messerstiche getötet worden. Die Polizei nahm anschließend einen 30-Jährigen aus Marl fest. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Nun hat die Staatsanwaltschaft für Zeugenhinweise eine Belohnung ausgelobt.

Zeugen werden in Dortmund gesucht, aber auch in Marl. In beiden Städten bittet die Polizei daher nun um Hinweise. Eine Belohnung von 5.000 Euro wird ausgesetzt für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung des oder der noch unbekannten Mittäter führen. In Dortmund bittet die Polizei um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen rund um das betroffene Mehrfamilienhaus an der Castroper Straße. In Marl geht es um Beobachtungen im Bereich Julie-Kolb- und Maria-Jacobi-Straße und Umgebung sowie auf den Wegen in Richtung Dortmund-Oestrich (s. angehängte Plakate).

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Dortmund unter Tel. 0231/132-7441 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

