Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In der Nacht zu Mittwoch schlugen Unbekannte die Scheibe zu einem Ladenlokal an der Poststraße ein. Aus der Auslage entwendeten sie mehrere Brillen. Die Täter gelangten allerdings nicht in das Gebäude.

Dorsten

Zwischen Samstagnachmittag und Dienstagvormittag brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle auf einem Firmengelände an der Gahlener Straße ein. Um in das Gebäude zu gelangen schlugen sie eine Scheibe ein. Aus der Halle nahmen die Täter Werkzeuge und Werkzeugmaschinen mit. Hinweise liegen bislang nicht vor.

Gladbeck

An der Kurt-Schumacher-Straße brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Wohnung befindet sich im dritten Obergeschoss, hier hebelten sie eine Wohnungstür auf. Zur Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden. Der Einbruch passierte am Montag oder Dienstag. Bei dem Einbruch entstand 500 Euro Sachschaden. Im selben Zeitraum wurde auch die Nachbarwohnung aufgebrochen und durchsucht.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

