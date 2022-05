POL-COE: Kreis Coesfeld/ "sicher.mobil.leben - Fahrtüchtigkeit im Blick"

Polizei Coesfeld

Drogen- und Alkoholeinfluss gehören zu den häufigsten Unfallursachen. Auch wenn die Unfallzahlen mit 62 im vergangenen Jahr zu 72 im Jahr 2020 rückläufig sind, ist jeder Unfall einer zu viel. Die Polizei im Kreis Coesfeld hat am Donnerstag (05.05.22) einen kreisweiten Kontrolltag unter dem Motto "sicher.mobil.leben - Fahrtüchtigkeit im Blick" durchgeführt, um für die Gefahren zu sensibilisieren. Wie Einsatzleiter Polizeihauptkommissar Reinhard Dittrich sagt, haben Drogen und Alkohol erhebliche Auswirkungen auf die Fahrtauglichkeit. "Sie mindern die Reaktions- und Konzentrationsfähigkeit. Das gilt auch für manches Medikament." Die Formel sei ganz einfach: "Wer nicht fahrtüchtig ist, lässt es", so der Polizeihauptkommissar. Die Verkehrskontrollen richteten sich an sämtliche Verkehrsteilnehmer. "Wir haben Autofahrer genauso wie jene, die auf E-Scootern, Motorrädern oder Fahrrädern unterwegs waren überprüft", sagt Dittrich. Insgesamt haben die Einsatzkräfte 124 Autos, 21 Lkw und 4 Motorräder mit ihren jeweiligen Fahrzeugführerinnen und -führern kontrolliert. Davon waren zwei ohne Fahrerlaubnis unterwegs und zwei weitere standen unter dem Einfluss von Drogen. Allen vieren wurde die Weiterfahrt untersagt. Fahren ohne Fahrerlaubnis führt zu einem Strafverfahren; Fahren unter Drogeneinfluss ohne Ausfallerscheinungen stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die für "Ersttäter" mit 500 Euro Bußgeld, einem Monat Fahrverbot und zwei Punkten in der Flensburger Zentraldatei geahndet wird. Beide Fahrer mussten zwecks Blutprobenentnahme mit zur Polizeiwache. Darüber hinaus wurden 21 Verkehrsverstöße mit einem Verwarngeld oder einer Anzeige geahndet; in neun Fällen ging es dabei um Ablenkung durch Handy oder sonstige elektronische Geräte. Der Bußgeldkatalog sieht für diese Fälle ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt in der "Verkehrssünderdatei" vor. Nicht nur die Ahndung von Verstößen war Teil des Kontrolltages, sondern auch die Prävention. Aus gutem Grund, wie Reinhard Dittrich sagt: "Aufklärung ist ein wichtiger Baustein. Denn über die Themen Drogen und Alkohol hinaus gibt es weitere Faktoren, die für die Verkehrssicherheit wichtig sind." Darunter fallen Müdigkeit und gutes Hören. Wie Reinhard Dittrich sagt, sind brenzlige Situationen nicht auszuschließen, wenn ein Verkehrsteilnehmer seine Umwelt nicht wahrnimmt.

