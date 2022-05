Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße, Druffels Weg/ Pedelecfahrerin schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am Donnerstag (05.05.22) eine 71-jährige Pedelecfahrerin aus Coesfeld. Gegen 16.25 Uhr befuhr ein 30-jähriger Lkw-Fahrer aus Stadtlohn die Dülmener Straße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung zum Druffels Weg beabsichtigte er nach rechts abzubiegen. Zur gleichen Zeit war die Pedelecfahrerin auf dem Radweg der Dülmener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Lkw und der Pedelecfahrerin. Mit einem Rettungshubschrauber kam sie in ein Krankenhaus. Lebensgefahr war nicht auszuschließen. Die betroffene Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Feuerwehr Coesfeld unterstützte bei der Sperrung. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell