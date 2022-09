Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Ilshofen: Frontalunfall mit mehrere Verletzten Höhe Unterschmerach

Aalen (ots)

Gegen 11.25 Uhr befuhr eine 47-jährige Pkw-Fahrerin die Landesstraße 2218 von Crailsheim kommend in Richtung Ilshofen. An der Einmündung zur Landesstraße 1040 wollte sie mit ihrem Honda Jazz nach links in Richtung Eckartshausen abbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden VW Golf. Durch die Wucht des Aufpralles entstand an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 25.000 Euro. Die 47-jährige Unfallverursacherin wurde schwer verletzt, vor Ort von einem Notarzt versorgt und in eine Krankenhaus verbracht. Der 53-jährige Golf-Fahrer, seine 38-jährige Beifahrerin und die drei Kinder im Fond - 3, 12 und 16 Jahre alt - wurden ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Zur Bewältigung der Lage waren fünf Rettungswagen, zwei Feuerwehrfahrzeuge, ein Notarzt und zwei Straßenfahrzeuge vor Ort m Einsatz. An der Unfallstelle kam es bis 12:45 Uhr zu leichteren Verkehrsbehinderungen im Rahmen der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell