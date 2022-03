Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Hemer (ots)

In der Fichtestraße wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag insgesamt vier Autos mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. An einem der Fahrzeuge wurde zudem ein Reifen zerstochen. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Hinweise können telefonisch unter 02372-9099-0 an die Polizeiwache in Hemer gegeben werden. (schl)

