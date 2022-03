Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher hebeln an Fenster/Versuchter Einbruch in Firma

Lüdenscheid (ots)

Zwischen Mittwochmorgen, 08:00 Uhr und Mittwochabend, 20:00 Uhr versuchten Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Volmestraße einzubrechen. Sie hebelten dazu von außen an einem Fenster und beschädigten dieses dadurch. Das Fenster hielt stand. (schl)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten zudem unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Nottebohmstraße einzubrechen. Im rückwärtigen Bereich schlugen sie dazu gegen eine Scheibe. Die Scheibe splitterte zwar, wurde aber nicht vollständig durchschlagen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. (schl)

