POL-NI: Hagenburg - Schwerpunktkontrolle Motorradverkehr am 03.07.2022

Nienburg (ots) - (KEM) Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch, 29.06.2022, die Scheibe eines An der Steingrube geparkten PKW eingeschlagen und Gegenstände aus diesem entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Ein 57-jähriger Hannoveraner hatte seinen blauen Renault am Mittwochabend zwischen 17.30 und 18 Uhr auf dem Parkplatz An der Steingrube abgestellt, um in dem Waldstück Joggen zu gehen. Als er zu ...

