POL-NI: Nienburg - Diebstahl aus PKW - Zeugenaufruf der Polizei

Nienburg (ots)

(KEM) Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch, 29.06.2022, die Scheibe eines An der Steingrube geparkten PKW eingeschlagen und Gegenstände aus diesem entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein 57-jähriger Hannoveraner hatte seinen blauen Renault am Mittwochabend zwischen 17.30 und 18 Uhr auf dem Parkplatz An der Steingrube abgestellt, um in dem Waldstück Joggen zu gehen. Als er zu seinem PKW zurückkehrte, musste er feststellen, dass die hintere linke Scheibe eingeschlagen und ein auf der Rücksitzbank liegender Rucksack entwendet worden war. In dem Rucksack befanden sich neben einem elektronischen Gerät unter anderem diverse Sportbekleidung und Sportausrüstung. Der Gesamtschaden wird auf über 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei Nienburg weist erneut darauf hin, beim Verlassen eines PKW keine Wertgegenstände, Taschen und Rücksäcke offen sichtbar zurückzulassen. Nach Möglichkeit sollten alle Wertgegenstände mitgenommen oder, falls dies nicht möglich ist, vor den Blicken Fremder geschützt im Kofferraum mit heruntergezogener Hutablage aufbewahrt werden.

Zeugenhinweise zum Diebstahl werden unter 05021/97780 entgegen genommen.

