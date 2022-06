Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Lagerfeuer in Waldstück

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg führt ein Ermittlungsverfahren wegen der fahrlässigen Herbeiführung einer Brandgefahr, nachdem am Mittwochmorgen, 29.06.2022, glühende Aschereste eines Lagerfeuers in einem Waldstück in Nienburg an der Straße Überm Berge festgestellt wurden.

Die Polizei Nienburg erhielt gegen 10.35 Uhr Kenntnis und entsandte unverzüglich Einsatzkräfte. Bei deren Eintreffen war die Feuerwehr bereits mit einem Fahrzeug und zwei Kameraden vor Ort und hatte die noch glühende Asche gelöscht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Fahrlässiger Herbeiführung einer Brandgefahr ein. Die Feuerstelle befand sich auf einem kleinen Weg inmitten des Waldes, der in Richtung eines Funkmasten führt.

"Bereits das Entzünden eines Feuers in einem Wald ist insbesondere während der aktuellen herrschenden hohen Temperaturen und Trockenheit extrem gefährlich und verboten." warnt Andrea Kempin, Pressesprecherin der PI Nienburg/Schaumburg. "Noch verantwortungsloser und absolut inakzeptabel ist es, wenn man die Feuerstelle verlässt und glühende Aschereste zurücklässt! Glücklicherweise haben sich die noch glühenden Aschereste nicht zu einem Waldbrand ausgeweitet."

Wer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Waldstückes gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Nienburg unter 05021/97780 in Verbindung zu setzen.

