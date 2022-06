POL-NI: Nienburg - Eigentümer eines Damenrades gesucht

Pohle (ots) - (He.) Am Montag gegen 17:30 Uhr ereignete sich ein außergewöhnlicher Unfall in Pohle auf der Schulstraße. Eine 85-jährige Fahrerin aus Pohle befuhr die Schulstraße, die Straße steigt an dieser Stelle leicht an, rechts und links am Fahrbahnrand standen geparkte Autos. Ihr entgegen kam ein weiterer PKW, der anhielt und die Frau mit ihrem PKW die enge Passage durchfahren lassen wollte. Die Fahrerin fuhr ...

mehr