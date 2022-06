Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Außergewöhnlicher Unfall auf der Schulstraße in Pohle

Pohle (ots)

(He.) Am Montag gegen 17:30 Uhr ereignete sich ein außergewöhnlicher Unfall in Pohle auf der Schulstraße. Eine 85-jährige Fahrerin aus Pohle befuhr die Schulstraße, die Straße steigt an dieser Stelle leicht an, rechts und links am Fahrbahnrand standen geparkte Autos. Ihr entgegen kam ein weiterer PKW, der anhielt und die Frau mit ihrem PKW die enge Passage durchfahren lassen wollte. Die Fahrerin fuhr leicht an den Vorderreifen eines der geparkten PKW, dieser Zusammenstoß hebelte den PKW der 85-jährigen soweit aus, dass der PKW auf die Fahrerseite kippte und von einem weiteren PKW, der gegenüberliegenden Seite stand, am überschlagen gehindert wurde. Durch viel Glück wurde die Fahrerin nur leicht verletzt. Der PKW der Frau wird nach Schätzung der Polizei vermutlich ein Totalschaden sein, der PKW, der das Fahrzeug des Dame aufgehalten hat wurde ebenfalls stark beschädigt, das Fahrzeug an dessen reifen die Dame gefahren ist weißt nur leichte Beschädigungen auf. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20000 Euro geschätzt.

