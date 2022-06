Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Festnahme nach Ladendiebstahl

Bad Eilsen (ots)

(ma)

Zwei Männer im Alter von 25 und 28 Jahren sind gestern gg. 15.15 nach einem gemeinsam begangenen Ladendiebstahl in Bad Eilsen durch die Polizei festgenommen worden.

Nach der Tatentdeckung in einem Einkaufsmarkt an der Bahnhofstraße unternahmen die Täter einen Fluchtversuch, wobei zunächst nur der 28jährige durch den Marktleiter festgehalten werden konnte. Die verständigte Polizei fanden in dem Rucksack des Ladendiebes 93 Tafeln Schokolade.

Der flüchtige 25jährige Mittäter konnte im Rahmen einer Fahndung in Höhe der Kirche Bad Eilsen durch eine Streifenwagenbesatzung aufgegriffen werden.

Beide Ladendiebe stammen aus Osteuropa und werden noch heute in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg in einem beschleunigten Verfahren einem Haftrichter beim Amtsgericht Bückeburg vorgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell