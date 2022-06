Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Bild-Infos

Download

Liebenau (ots)

(boe) Am 26.06.2022, gegen 22:00 Uhr, stellt eine 65-Jährige ihren PKW in der Dammstraße in Liebenau am Fahrbahnrand ab. Als sie am Morgen des 27.06.2022 zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie einen Schaden an der linken Fahrzeugseite feststellen. Ein Unfallverursacher hätte sich bislang nicht bei ihr gemeldet. Der Unfallort befindet sich in der Dammstraße in Liebenau (Stichstraße beim Bäcker Pomplun), am Ende der Parkreihe beim geschotterten Wendeplatz. Die Polizei sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls und bittet diese, sich mit der Polizei in Hoya unter der Telefonnummer 04251-934640 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell