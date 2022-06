Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer, Radfahrer schwer verletzt

Stolzenau (ots)

Stolzenau(FOR) Am 25.06.2022 gegen 18:00 Uhr kommt es an der Schinnaer Landstraße an der Einmündung zu den Parkflächen des Raiffeisenmarktes zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Ein 67-jähriger Stolzenauer wird dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw eines 69-Jährigen Steyerbergers biegt nach derzeitigem Ermittlungsstand von der Schinnaer Landstraße in die Straße "Am See" zum Raiffeisenmarkt ab und kollidiert im Einmündungsbereich mit einem Fahrradfahrer. Am Pkw entsteht ein Sachschaden von ca. 2000EUR. Am Fahrrad wird das Vorderrad beschädigt. Die Polizei aus Stolzenau sucht nach Zeugen zum Unfallgeschehen und ist unter der Nummer 05761-9206115 erreichbar.

