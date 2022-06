Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Weiterer tierischer Einsatz in Bückeburg: Verletzter Papagei gerettet

Bild-Infos

Download

Bückeburg (ots)

Am Sonntag, den 26.06.2022, meldete eine aufmerksame Bückeburgerin, dass sie in ihrem Garten einen verletzten Papagei gefunden hat. Gemeinsam mit dem eingesetzten Beamten konnte sie den Papagei in eine Transportbox hineinsetzen. In dieser wurde er dann mittels Streifenwagen zur Wildtierstation Sachsenhagen gebracht. Im Rahmen der Übergabe wurde dem Polizeibeamten durch eine Mitarbeiterin der Wildtierstation mitgeteilt, dass der Storch, welcher am Samstag durch die Polizei Bückeburg dort abgegeben worden war, Gummimüll gefressen hatte und deshalb in der schlechten körperlichen Verfassung war. Mittlerweile geht es dem Storch wieder gut.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell