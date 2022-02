Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten

Hamm-Herringen (ots)

Am Donnerstag, 17. Februar, gegen 9.20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi und einem Fiat - drei Insassen der Fahrzeuge wurden schwer verletzt.

Donnerstagmorgen kam es im Kreuzungsbereich der Dortmunder Straße / Am Tibaum zu einem Zusammenstoß des Audis eines 29-Jährigen und dem Fiat eines 31-Jährigen. Der 31 Jahre alte Mann sowie sein 45-jähriger Beifahrer fuhren auf der Dortmunder Straße stadtauswärts und kollidierten mit dem Audi des 29-Jährigen, der in Richtung Süden von der Straße Am Tibaum die Straße kreuzte. Die Lichtzeichenanlage im Kreuzungsbereich war zum Unfallzeitpunkt aufgrund des Unwetters ausgefallen, es galten die Verkehrszeichen,

Bei dem Zusammenstoß wurden die Insassen der beiden Fahrzeuge schwer verletzt. Alle drei wurden mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell