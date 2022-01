Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch gesucht

Hagen-Wehringhausen (ots)

In der Augustastraße brachen Unbekannte am Donnerstag (27.01.2022) in die Wohnung eines 30-Jährigen ein. Der Mann hatte um 21.20 Uhr festgestellt, dass plötzlich seine Wohnungstür offen stand. Um 20.50 Uhr sei die Tür noch fest verschlossen gewesen. Er sei die ganze Zeit über Zuhause gewesen, habe jedoch keine verdächtigen Geräusche wahrgenommen, da er sich Videos ansah. Hinweise auf Täter konnte der Mann nicht geben. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell