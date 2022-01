Polizei Hagen

POL-HA: Trunkenheitsfahrt mit über 2,7 Promille - Widerstand gegen Polizisten

Hagen-Berchum (ots)

Am Donnerstag, 27.01.2022, fiel einer Verkehrsteilnehmerin gegen 14:40 Uhr ein Mann auf, der mit seinem Nissan auf der Königsberger Straße einfach vom Fahrbahnrand auf die Straße fuhr. Nur durch eine Notbremsung bis zum Stillstand konnte die Frau einen Unfall verhindern. Der Mann fuhr einfach weiter. Dabei lenkte er seinen PKW in starken Schlangenlinien über die Verbandsstraße. Der Gegenverkehr musste mehrere Mal abbremsen und ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Die Zeugin verständigte die Polizei und folgte dem Mann bis zur Straße Kockenhof. Vorher überfuhr er noch einen Bordstein und einen Grünstreifen. Die Polizisten fanden das Fahrzeug mit einem frischen Unfallschaden und beschädigten Reifen vor, aus denen Luft zischend entwich. Der 59-Jährige lallte und roch stark nach Alkohol. Er behauptete, nicht gefahren zu sein. Sein Atemalkoholwert lag bei über 2,7 Promille. Die Beamten nahmen den Betrunkenen mit in ein Krankenhaus und ließen ihm dort eine Blutprobe entnehmen. Zuvor leistete der Hagener Widerstand. Er versuchte sich in einem Badezimmer einzuschließen, beleidigte die Polizisten und spuckte und trat nach diesen. Nach der Blutprobenentnahme und der Sicherstellung des Führerscheins nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Sie legten zwei Anzeigen vor und übergaben den Sachverhalt an das Verkehrskommissariat. (hir)

