Polizei Hagen

POL-HA: Rangelei vor Pizzeria - Anzeige wegen Körperverletzung, Beleidigung und Unterschlagung

Hagen-Wehringhausen (ots)

Vor einer Pizzeria am Wilhelmsplatz geriet ein 39-Jähriger mit einem Jugendlichen in eine Rangelei. Der Hagener wollte sich am Donnerstag (27.01.2022) gegen 21.15 Uhr etwas zu Essen holen, als es zu einer Diskussion mit einer Kellnerin kam. Der Mann verließ das Restaurant daraufhin und fluchte dabei nach eigenen Angaben noch vor sich hin. Er ging an einem männlichen Jugendlichen vorbei, der ihm unvermittelt gegen den Hinterkopf schlug. Der 39-Jährige vermutete, dass der Jugendliche den Unmut unter Umständen auf sich bezogen haben könnte. Er wehrte sich nach dem Schlag und nahm den Jugendlichen kurz in den Schwitzkasten. Als sich der Hagener entfernte, bespuckte sowie beleidigte ihn der unbekannte Beteiligte. Zuhause stellte der 39-Jährige fest, dass er bei dem Gerangel seine Geldbörse verloren haben muss.

Er beschrieb den Jugendlichen als ca. 16 Jahre alt, etwa 170cm groß mit einer relativ kräftigen Statur, kurzen braunen Haaren. Er trug eine blaue/hellgraue Winterjacke. Der Hagener erstattete auf der Polizeiwache Anzeige wegen Körperverletzung, Beleidigung sowie Unterschlagung der Geldbörse. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei Hagen zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell