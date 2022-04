Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Drei Haftbefehle bei zwei Personen am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

Rheinmünster (ots)

Als erstes wurde gestern, im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Sofia (Bulgarien), ein bulgarischer Staatsangehöriger festgestellt, der in Deutschland mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Die Gründe waren einmal Fahren ohne Fahrerlaubnis und einmal unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Der Bulgare wurde nach der Richtervorführung, beim zuständigen Gericht, in die JVA eingeliefert. Dann hatten die Beamten, bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Urlaubsfliegers nach Ägypten, den nächsten Treffer. Der luxemburgische Staatsangehörige wurde mit einem Haftbefehl zur Vollstreckung seiner Geldstrafe gesucht. Er war wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden. Nachdem der Luxemburger die Geldstrafe, in Höhe von 800 Euro, beglichen hatte, konnte er seinen Flug wie geplant antreten.

