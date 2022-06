Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Obernkirchen - Zeugenaufruf nach Tötungsdelikt in Obernkirchen - Staatsanwaltschaft und Polizei veröffentlichen weitere Hinweise

Nienburg (ots)

(KEM) Die Staatsanwaltschaft Bückeburg und die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg ermitteln mit Hochdruck in dem Fall um die getötete 75-jährige Geschäftsinhaberin aus Obernkirchen. Mit dem Ziel, die umfänglichen und komplexen Ermittlungen voranzutreiben, werden nun weitere Tathintergründe veröffentlicht.

Für die Ermittlungen hat die Polizeiinspektion eine mehrköpfige Mordkommission (Moko) eingerichtet. Aufgrund der Spurenlage und dem Obduktionsergebnis gehen die Ermittler von Mord aus. Das Verfahren wird weiterhin gegen "Unbekannt" geführt.

Die Moko sucht Zeugen, die die 75-Jährige am Tattag des 27.06.2022 in ihrem Geschäft aufgesucht oder auch anderenorts gesehen haben. Darüber hinaus wird um Hinweise von Personen gebeten, die zur Mittagszeit verdächtige Beobachtungen im Nahbereich des Geschäfts an der Neumarktstraße gemacht haben.

Aus ermittlungstaktischen Gründen geben Staatsanwaltschaft und Polizei nun zudem bekannt, dass die 75-Jährige unbekleidet in ihrem Geschäft aufgefunden wurde. Trotz intensiver Ermittlungen, zahlreicher Befragungen und Vernehmungen ist bislang nicht bekannt, welche Kleidung die Getötete am Tattag getragen hat. Auch konnten die Kleidungsstücke trotz intensiver Suchmaßnahmen bislang nicht aufgefunden werden.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise auf die Bekleidung des Opfers geben können, sich unverzüglich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Auch wird darauf hingewiesen, dass beim zufälligen Auffinden augenscheinlich sorglos entsorgter Damenbekleidung in Obernkirchen diese nicht angefasst und unverzüglich der Polizei gemeldet werden soll. Zusätzlich wird darum gebeten, vor Ort zu verweilen und auf das Eintreffen der Polizei zu warten.

Zur Entgegennahme der Hinweise wurde ein eigenes Hinweistelefon eingerichtet: 0172/2628714. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der angegebenen Telefonnummer zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell