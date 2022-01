Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbruch in Bürogebäude

Schwelm (ots)

Am Mittwoch brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 19:15 Uhr, in die Räumlichkeiten eines Wohlfahrtverbandes in der August-Bendler-Straße ein. Über den Flur eines Mehrfamilienhauses gelangten die Einbrecher zu einem Nebeneingang. Sie hebelten die Tür auf und gelangten so in den Flurbereich. Weiter drangen die Täter nicht vor. Bewohner des Mehrfamilienhauses bemerkten die stark beschädigte Nebentür. Hinweise auf die Einbrecher gibt es nicht. Beute wurde nicht erlangt.

