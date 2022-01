Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbrecher schlagen Scheibe der Terrassentür ein

Gevelsberg (ots)

In der Zeit vom 13.01. bis zum 19.01 gelangten bislang unbekannte Täter unbefugt in den Garten eines Einfamilienhauses in der Habichtstraße. Sie schlugen die Scheibe der Terrassentür ein und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und nahmen Bargeld, Sammelmünzen und eine Markenhandtasche mit. Danach flüchteten die Täter durch die Tür zum Wintergarten in unbekannte Richtung.

