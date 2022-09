Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand in Asylbewerberheim - Tatverdächtiger festgenommen

Aalen (ots)

Gaildorf: Brand in Asylbewerberheim - Tatverdächtiger festgenommen

Am Samstag, dem 27.08.2022 kam es zum Brand in einem Asylbewerberheim in der Kochstraße in Gaildorf. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen ergab sich ein Verdacht gegen einen 40-jährigen Bewohner des Asylbewerberheims wegen Brandstiftung. Dieser hatte zuvor die Brandörtlichkeit fluchtartig verlassen. Das zuständige Amtsgericht erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen den Tatverdächtigen einen Haftbefehl.

In der Folge wurde intensiv nach dem Beschuldigte, u.a. auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, gefahndet. Er konnte am Samstagmorgen vor einem Lebensmitteldiscounter in Gaildorf von Polizeibeamten angetroffen werden, wo er sich aggressiv zeigte und mit einem Schraubendreher drohte. Es gelang ihm zunächst die Örtlichkeit durch erneute Flucht zu verlassen, er wurde jedoch kurz darauf auf den Gleisen der Bahnstrecke in Richtung Schwäbisch Hall mittels Pfeffersprayeinsatz von den eingesetzten Polizeibeamten überwältigt.

Er wurde schließlich am Samstag einem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dieses setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der türkische Staatsangehörige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Ursprungsmeldung vom 27.08.2022 um 12:57 Uhr

Gaildorf: Brand in Asylheim

Am frühen Samstagmorgen, 27.08.2022, gegen 06:42 Uhr, kam es im Asylheim in der Kochstraße zu einem Brand in einem Zimmer. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden und griff nicht auf das Gebäude über. Ein Teil Dieses wurde jedoch unbewohnbar. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 400524 entgegen.

Folgemeldung vom 01.09.2022 um 21:42 Uhr

Obersontheim/Unterfischach: Polizeihubschrauber im Einsatz

Einer Polizeistreife war in Obersontheim eine straffällige Person aufgefallen, die polizeilich gesucht wird. Bevor die Person kontrolliert werden konnte, entfernte sie sich zu Fuß und konnte bislang nicht mehr aufgefunden werden. Zur Suche nach der Person befand sich von 20:40 bis 21:40 Uhr auch ein Polizeihubschrauber im Bereich Obersontheim und Unterfischach im Einsatz. Die Person ist 39 Jahre alt, 180 cm groß, braun bekleidet, trägt schwarze Schuhe und eine Baseballcap. Falls sie im dortigen Bereich eine Person sehen, auf die die Beschreibung passt, melden Sie sich bitte beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 oder dem Polizeinotruf. Nach derzeitiger Einschätzung besteht keine erhöhte Gefahr für die Bevölkerung.

