Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Körperverletzung, Feuerwehreinsätze, Unfälle, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen: 22-Jährigen geschlagen

Am Montagabend gegen 23.30 Uhr wurde ein 22-Jähriger, der im Bereich der Einmündung Gartenstraße / Fackelbrückenstraße unterwegs war, von einem Mann angesprochen und unvermittelt in den "Schwitzkasten" genommen. Der Angreifer würgte den 22-Jährigen offenbar und schlug in mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Der verletzte Mann musste mit dem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Im Verdacht steht ein 30-Jähriger, der am Abend bereits im Bereich Hofherrnstraße auffällig war und vor einem Einkaufsmarkt Kunden angeschrien hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aalen: Vergessenes Essen löste Feuerwehreinsatz aus

Mit insgesamt 4 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Montagabend kurz vor 22.30 Uhr in die Straße "Im Sonnenwinkel" aus, nachdem von dort zunächst ein Brandalarm gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass eine Bewohnerin Essen auf dem Herd vergessen hatte, welches dadurch anbrannte.

Westhausen und Aalen: Radfahrer leicht verletzt

Ein Fahrfehler war vermutlich die Ursache eines Unfalls, bei dem ein 42 Jahre alter Radfahrer am Montagabend leicht verletzt wurde. Der Radler befuhr gegen 18.15 Uhr die Straße "Jagsthof", wobei zu Sturz kam. Der Mann trug vorbildlich einen Fahrradhelm, der womöglich schwerere Kopfverletzungen verhinderte.

Ebenfalls leichte Verletzungen zog sich eine 39-jährige Radfahrerin bei einem Sturz am Montagnachmittag gegen 16.40 Uhr zu. Die 39-Jährige war aus Richtung Curfeßstraße auf die Weidenfelder Straße eingefahren und auf Höhe des Ärztezentrums alleinbeteiligt auf die Fahrbahn gestürzt. Die Radlerin wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Auch sie trug vorbildlich einen Fahrradhelm.

Lauchheim: Fahrzeug zerkratzt

Bereits zwischen Freitagabend, 20 Uhr und Samstagmittag, 13 Uhr zerkratzten Unbekannte einen Mercedes Benz, welcher auf dem Schulhof der Deutschordenschule in der Hauptstraße abgestellt war. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Hüttlingen: Vorfahrt missachtet - eine Leichtverletzte

Eine leicht verletzte Autofahrerin und ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag ereignete. Gegen 13 Uhr missachtete eine 73-jährige VW-Fahrerin beim Einfahren in den Kreisverkehr Bachstraße die Vorfahrt eines bereits im Kreisel fahrenden Mitsubishi, dessen 60 Jahre alte Fahrerin beim Zusammenstoß der beiden Pkw leicht verletzt wurde.

Kirchheim am Ries: Brand

Ersten Einschätzungen nach auf 1500 bis 2000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Brand am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr entstand. Das Feuer entstand an einem offenen überdachten Lagerplatz, auf welchem Hackschnitzel aufbewahrt werden. Das Feuer beschädigte eine Trennwand sowie einen Holzstützbalken. Die Hackschnitzel wurden durch das Feuer nicht in Mitleidenschaft gezogen. Möglicherweise wurde das Feuer durch umherfliegende Metallfunken nach Flexarbeiten entfacht.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker beschädigte am Montagvormittag zwischen 10.30 Uhr und 11.45 Uhr einen VW, der auf einem Kiesweg auf dem Gelände des Ellwanger Schlosses abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Unfall beim Rangieren

Rund 2500 Euro Schaden verursachte ein 82-Jähriger am Montagvormittag kurz nach 10 Uhr beim Rangieren mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine, wobei er den Hyundai eines 58-Jährigen beschädigte. Der Unfall ereignete sich an der Abzweigung der Straße Im Jagsttal in Richtung Bergstraße.

Jagstzell: Mähfahrzeug beschädigt

Auf der B 290 zwischen Ellwangen und Jagstzell setzte ein 34-Jähriger am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr zum Überholen eines langsam fahrenden Mähfahrzeuges an. Wegen entgegenkommender Fahrzeuge zog er seinen Ford Transit wieder zurück, wobei er das Mähwerk des Unimog streifte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Ellwangen: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntagabend gegen 23 Uhr befuhr eine 25-Jährige mit ihrem VW Polo die Verbindungsstraße zwischen Schönau und der B290, wo sie mit dem Fahrzeug ins Schleudern geriet und nach rechts von der Straße abkam. Der Pkw schleuderte in den dortigen Wald und prallte gegen einen Baum, wobei die 25-Jährige leicht verletzt wurde. Da die 25-Jährige leicht alkoholisiert war, musste sie sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Der von ihr verursachte Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Eschach: Unfall beim Einparken

Beim Einparken ihres Hyundai beschädigte eine 73-Jährige am Montagmittag gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gögginger Straße einen Suzuki und eine Werbetafel, wobei ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro entstand.

Mögglingen: E-Bikes entwendet

Im Zeitraum zwischen Montag und Samstag wurden aus einer Doppelgarage in der Schillerstraße 3 E-Bikes der Marke Copperhead und Telefunken entwendet. Die Räder, die einen Gesamtwert von rund 7000 Euro haben, waren in der Garage mit Falt- und Bügelschlössern gesichert. Hinweise auf die Täter bzw. den Verbleib der E-Bikes nimmt der Polizeiposten Heubach, Tel.: 07173/8776 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Rollerfahrer fuhr zu schnell

Nicht angepasste Geschwindigkeit war die Ursache eines Unfalls, bei dem sich ein 63-Jähriger am Montagvormittag verletzte. Mit seinem Roller befuhr der Mann gegen 10.30 Uhr die Straße "Kiesäcker", wo er beim Überfahren einer Kabelbrücke stürzte. Der Rollerfahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Weil an seinem Roller Betriebsstoffe ausliefen, rückte die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd mit 2 Fahrzeugen und 4 Einsatzkräften an, um die Straße zu reinigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell